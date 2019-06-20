وزير الاتصالات: الإنترنت في أحسن حالاته!

أكد وزير الاتصالات، إياد الخطيب، عدم وجود ضعف في الإنترنت، وأنه في أحسن حالاته ومشيراً إلى أنه سيتم تكليف فريق لدراسة وضع الإنترنت بالسويداء، وذلك خلال زيارة للوفد الوزاري المكلف من رئيس مجلس الوزراء إلى السويداء.



من جهته، بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عاطف النداف، أنه سيتم وضع آلية مناسبة لبدء تجريب المطحنة في أم الزيتون في السويداء بعد وصول الخبراء الإيرانيين، وتأمين الكهرباء والمازوت اللازمين للتشغيل، مشيراً إلى أنه سيتم استلام قمح دوغما بالصومعة المحدثة في المنطقة نهاية الشهر الجاري، نافياً إرسال قمح للسويداء فيه نسبة 15 بالمئة سوس.



وبالنسبة للتعويض على المزارعين المتضررين من الحرائق، بين وزير الزراعة، أحمد القادري، أن الحرائق غير مشمولة في صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية ويتم التواصل مع المنظمات الدولية المانحة لتأمين التمويل لهذا الأمر ولا يمكن الحديث عن التعويضات قبل تأمين التمويل اللازم، لافتاً إلى أنه تم خلال العام الحالي صرف مبلغ 1.2 مليار ليرة للسويداء كتعويضات للمزارعين عن أضرار موجة البرد.



الوطن