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وزير الأوقاف: القدس والوحدة الإسلامية هي القضايا الأساس لسورية

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن القدس وفلسطين والوحدة الاسلامية هي القضايا الأساس بالنسبة لسورية مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية لا تخص الفلسطينيين وحدهم بل جميع الدول الإسلامية.
وشدد السيد في كلمة له اليوم خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي بنسخته الثالثة والثلاثين في طهران على أن الحرب التي يخوضها الجيش العربي السوري بالتعاون مع الحلفاء ضد الإرهاب أفشلت المخططات الصهيونية الأمريكية التي أعدت للمنطقة.

وأكد السيد أن سورية مصممة على دحر الإرهاب بشكل نهائي وطرد الغزاة والمحتلين الأتراك من أراضيها لافتا إلى أن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على محور المقاومة لن ينال من عزيمته.. ونقول لجميع المتخاذلين الذين ارتكبوا الجرائم بحق الشعب السوري بدعم أمريكي وإسرائيلي إن سورية التي صمدت بوجه أكثر من 88 دولة تآمرت عليها وجلبت اليها كل أنواع الإرهاب من “داعش” إلى “جبهة النصرة” ستنتصر على الإرهاب بفضل تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري.


وانطلقت في طهران أمس فعاليات مؤتمر الوحدة الاسلامية الدولي بنسخته الثالثة والثلاثين بمشاركة وفود من 93 دولة ويبحث التحديات التي تواجه العالم الاسلامي والمسائل المحورية لدوله وعلى رأسها القضية الفلسطينية.