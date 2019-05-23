وزير الأشغال يحذر ويحدد فترة زمنية لشركات التطوير العقاري

حذر وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف بإلغاء ترخيص أي شركات تطوير عقاري ممن لا تثبت جديتها قائلا إن الزمن هو المعيار الذي سيتم تقييم هذه الشركات على أساسه، مشددا على الالتزام بالبدء بتنفيذ المشاريع السكنية خلال سنة من تاريخ الحصول على الترخيص النهائي.



وأضاف عبد اللطيف أن المصداقية والجدية من قبل شركات التطوير العقاري أصبحت على المحك وذلك خلال ترؤسه اليوم مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري.



أحمد حمصي مدير الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري قدم لمحة عن هذه الشركات ومشاريعها المستقبلية التي تنوي القيام بها .



ووافق مجلس إدارة الهيئة على منح 4 شركات الترخيص النهائي بعد أن استوفت شروط الترخيص وهي شركة أفاميا والاعتماد وأبيات وكاتلونيا والذي بموجبه تستطيع ممارسة عملها كمطور عقاري.



وناقش مجلس إدارة الهيئة كتاب محافظة حمص حول طلب شركة أميسا للتطوير العقاري بإقامة مدرسة ضاحية أميسا السكنية النموذجية في دير بعلبة حيث تم الاتفاق على تقديم استشارة قانونية لهذا الطلب قبل دراسته وإقراره خلال الاجتماع القادم.



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