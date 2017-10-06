وزير إيطالي يتحدث عن “سلاح داعش” الأساسي

قال وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، إن تنظيم “داعش” يستقطب 80% من مقاتليه وأنصاره عن طريق شبكة الإنترنت.

ونقلت صحيفة “ميسانجرو” عن مينيتي قوله: “داعش”، أول تنظيم إرهابي يجعل من الإنترنت سلاحه الأساسي. شبكة الإنترنت العالمية، تلعب دوراً هاماً في نشر الإسلام المتطرف والتعصب الديني.