وزير إيطالي يتحدث عن “سلاح داعش” الأساسي
قال وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، إن تنظيم “داعش” يستقطب 80% من مقاتليه وأنصاره عن طريق شبكة الإنترنت.
ونقلت صحيفة “ميسانجرو” عن مينيتي قوله: “داعش”، أول تنظيم إرهابي يجعل من الإنترنت سلاحه الأساسي. شبكة الإنترنت العالمية، تلعب دوراً هاماً في نشر الإسلام المتطرف والتعصب الديني.
وأوضح وزير الداخلية الإيطالي أن استراتيجية تنظيم “داعش” المتمثلة في استخدام شبكة الإنترنت واستقطاب المقاتلين والمناصرين، تعكس مدى قدرة التنظيم على التأثير.
واعتبر مينيتي، الذي كان يترأس مركز مكافحة الإرهاب، أن استخدام الإنترنت في أهداف إرهابية، “مشكلة معقدة وخطيرة”، وحلها كذلك معقد للغاية.
وقد نجح تنظيم “داعش” في تجنيد آلاف المسلمين من مختلف دول العالم عبر الإنترنت، ودفعهم لترك بلدانهم والهجرة إلى المناطق التي يسيطر عليها، أو تحريضهم لتنفيذ عمليات إرهابية في الدول التي يعيشون فيها.
المصدر: تاس
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