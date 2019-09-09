وزراء خارجية ودفاع فرنسا وروسيا يعقدون اجتماعا في موسكو بصيغة "2+2"

يلتقي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ووزيرة الدفاع، فلورنس بارلي مع نظيريهما الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو في موسكو اليوم الاثنين.



سيناقش الوزيران الفرنسيان في موسكو تسوية النزاع في أوكرانيا والفكرة التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإنشاء هيكل أمني أوروبي جديد واستئناف الحوار مع موسكو، وفقا لباريس.



وسيشارك وزراء الخارجية والدفاع لفرنسا وروسيا في الاجتماع الثاني عشر لمجلس التعاون الأمني ​​الروسي - الفرنسي بصيغة "2 + 2" في موسكو.



وصيغة (2+2) هي نمط مباحثات تنتهجه الإدارة الروسية مع الدول الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى على مستوى العالم.

وعقدت روسيا هذه الصيغة من المباحثات مع 6 دول على مستوى العالم حتى الآن، هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان، وانضمت لها أخيرا مصر.