وزارة النقل: لا مفاوضات حتى الآن حول استثمار مطار دمشق الدولي

أعلنت وزارة النقل تعقيباً على ما يتم تداوله من بعض وسائل الإعلام حول استثمار مطار دمشق الدولي من قبل روسيا الاتحادية أنه لا يوجد حتى الآن أي مفاوضات حول استثمار المطار وغيره من المطارات السورية .



وجاء في بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني: تبين وزارة النقل أن مطار دمشق الدولي هو إحدى المنشآت الحيوية والمشاريع الضخمة التي تعمل الوزارة على تطويرها واستثمارها على نظام الـ(Bot) مع رؤية إنشاء صالة ركاب جديدة.



وأضافت: أنه ضمن بروتوكول اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية المنعقدة بتاريخ الـ12 إلى الـ14 من كانون الأول 2018 تمت مناقشة تأهيل مطاري دمشق وحلب بناء على المباحثات الفنية المنعقدة في دمشق خلال الفترة من الـ19 إلى الـ20 من تشرين الثاني 2018 حيث عرض الجانب الروسي إعادة تأهيل المطارين وفق نظام الـ(Bot).



وأكدت الوزارة أنه لا يوجد حتى الآن أي مفاوضات حول استثمار مطار دمشق الدولي أو غيره من المطارات السورية المدنية من قبل أي جهة كانت وما جرى كان في إطار المباحثات والعرض لا أكثر.. وأنه عند حدوث أي مستجدات سيتم عرضها والإعلان عنها في حينه.

سانا