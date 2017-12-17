وزارة النقل تنفذ أعمال صيانة وتأهيل لأحد مداخل دمشق

بدأت اليوم وزارة النقل أعمال صيانة وتأهيل مدخل العاصمة دمشق الشمالي من عقدة حي جنود الأسد حتى عقدة الشام الجديدة بطول 5.5 كيلومترات وعرض 12 الى 18 مترا.

وفي تصريح أكد وزير النقل المهندس علي حمود خلال وجوده في موقع العمل أن المشروع يكتسب أهمية حيوية كونه مدخلاً أساسياً لمدينة دمشق و”يعاني من سوء الحالة الفنية” مبيناً أن أعمال الصيانة تأتي بعد توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء بأن تقوم وزارة النقل بتنفيذ الصيانة وأعمال التأهيل المطلوبة.

وفي تصريح أكد وزير النقل المهندس علي حمود خلال وجوده في موقع العمل أن المشروع يكتسب أهمية حيوية كونه مدخلاً أساسياً لمدينة دمشق و”يعاني من سوء الحالة الفنية” مبيناً أن أعمال الصيانة تأتي بعد توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء بأن تقوم وزارة النقل بتنفيذ الصيانة وأعمال التأهيل المطلوبة.