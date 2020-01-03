وزارة النقل : تسجيل 507 الاف مركبة بدمشق والإيرادات تخطت ال 18 مليار ليرة

تستمر مديرية نقل دمشق بتقديم خدماتها للمواطنين مع التركيز على متابعة جودة ونوعية الخدمات ومعالجة الشكاوى المقدمة من المواطنين.

تقرير تتبع العمل الصادر عن " وزارة النقل " أكد على استمرار المديرية بتقديم خدماتها في مراكز الميدان والتجهيز إضافة إلى المديرية الرئيسية في الزبلطاني مع التركيز على جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات ومعالجة الشكاوى مباشرة عبر تطبيق سياسة الأبواب المفتوحة ومكافحة وقمع ظاهرة انتشار المعقبين والسماسرة بالتعاون مع الجهات المعنية إضافة لتهيئة المناخ اللازم لمواكبة الربط الشبكي مع مديريات نقل المحافظات التي استكملت الربط.

تقرير " النقل "بيّن عدد المركبات المسجلة في دمشق بلغ لغاية تاريخه أكثر من 507 آلاف مركبة مختلفة الأنواع فيما وصلت قيمة الرسوم المحققة خلال الـ 11 شهراً الماضية أكثر من 18 مليار ليرة كما بلغت ضريبة الدخل المحصلة أكثر من 561 مليون ليرة.

المديرية ماضية في تطبيق التقنيات الحديثة وتطوير وتحديث البرمجيات والحواسب والتي من شأنها تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطن وخاصة لجهة المراسلات ومطابقة الوثائق الخاصة بالمركبات وذلك عبر الفاكس والإيميل والبدء باستخدام أجهزة إلكترونية حديثة للكشف عن التزوير الذي يمكن أن تتعرض له المركبات في الهياكل والمحركات.

كما تتم متابعة الجانب الإرشادي للمواطنين من خلال توضيح خطوات العمل في المديرية وبشكل متسلسل وبيان الأسعار المحددة لكل الخدمات التي تقدمها المديرية والوثائق المطلوبة وجهة الحصول عليها ومكافحة ظاهرة معقبي المعاملات والسماسرة بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم إنجاز نحو 390 ألف معاملة في المديرية لمختلف الإجراءات المطلوبة للآليات.