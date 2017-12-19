وزارة النفط: نسعى لرفع إنتاج النفط إلى أكثر من 25 مليون برميل خلال 2018

بينت وزارة النفط والثروة المعدنية في خطتها الإنتاجية للعام القادم أنها تسعى إلى إنتاج 25.550 مليون برميل من النفط الثقيل والخفيف سنوياً تكون المكثفات منه 15.330 مليون برميل، كما تضمنت الخطة بحسب التقرير الصادر عن الوزارة إنتاج 5.560 مليار م3 من مادة الغاز الطبيعي، وإنتاج 42340 طن غاز منزلي، و51866 مليون م3 غاز نظيف وذلك بعد أن تتم عمليات التأهيل في معمل غاز شمال المنطقة الوسطى، والحقل النفطي 104 والحقل الغازي 102 في توينان جنوب غرب الرقة بـ70 كم، مع الإشارة إلى أن هذه الكميات تأتي لتلبية حاجة القطر ولتنفيذ خطتي التكرير والتصدير. وأشار التقرير إلى بدء المرحلة المتوسطة من الإنتاج في معمل الغاز في منطقة توينان والحقول التابعة له بإنتاج يصل 1.3 مليون م3 من مادة الغاز، على يصل الإنتاج بطاقته القصوى إلى 3.2 مليون م3.

ويؤكد وزير النفط المهندس علي غانم أن دخول أية محطة نفطية في مرحلة الإنتاج سيكون له انعكاس واضح على الوضع الاقتصادي والقطاعين الكهربائي والصناعي، لافتا إلى أنه تم تزويد معمل الأسمدة 1.2 مليون م3 من الغاز الذي بدأ بإنتاج نوعين من الأسمدة الزراعية، إضافة إلى تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الغاز.

ويؤكد وزير النفط المهندس علي غانم أن دخول أية محطة نفطية في مرحلة الإنتاج سيكون له انعكاس واضح على الوضع الاقتصادي والقطاعين الكهربائي والصناعي، لافتا إلى أنه تم تزويد معمل الأسمدة 1.2 مليون م3 من الغاز الذي بدأ بإنتاج نوعين من الأسمدة الزراعية، إضافة إلى تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الغاز.