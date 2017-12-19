وزارة النفط: نسعى لرفع إنتاج النفط إلى أكثر من 25 مليون برميل خلال 2018
بينت وزارة النفط والثروة المعدنية في خطتها الإنتاجية للعام القادم أنها تسعى إلى إنتاج 25.550 مليون برميل من النفط الثقيل والخفيف سنوياً تكون المكثفات منه 15.330 مليون برميل، كما تضمنت الخطة بحسب التقرير الصادر عن الوزارة إنتاج 5.560 مليار م3 من مادة الغاز الطبيعي، وإنتاج 42340 طن غاز منزلي، و51866 مليون م3 غاز نظيف وذلك بعد أن تتم عمليات التأهيل في معمل غاز شمال المنطقة الوسطى، والحقل النفطي 104 والحقل الغازي 102 في توينان جنوب غرب الرقة بـ70 كم، مع الإشارة إلى أن هذه الكميات تأتي لتلبية حاجة القطر ولتنفيذ خطتي التكرير والتصدير. وأشار التقرير إلى بدء المرحلة المتوسطة من الإنتاج في معمل الغاز في منطقة توينان والحقول التابعة له بإنتاج يصل 1.3 مليون م3 من مادة الغاز، على يصل الإنتاج بطاقته القصوى إلى 3.2 مليون م3.
ويؤكد وزير النفط المهندس علي غانم أن دخول أية محطة نفطية في مرحلة الإنتاج سيكون له انعكاس واضح على الوضع الاقتصادي والقطاعين الكهربائي والصناعي، لافتا إلى أنه تم تزويد معمل الأسمدة 1.2 مليون م3 من الغاز الذي بدأ بإنتاج نوعين من الأسمدة الزراعية، إضافة إلى تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الغاز.
يشار إلى أن الشركة السورية للغاز تعمل على تأهيل مشروع غاز شمال المنطقة الوسطى والذي يتكون من معمل المعالجة باستطاعة تصميمية 3.2 مليون م3 غاز يومياً، و2000 برميل كوندنسات، و50 طنا غاز منزلي، إضافة إلى محطات تجميع الغاز “محطة الغاز الحامضي- رسم الكوم – شمال الحسين – الدبيسان – الحري”. كما عملت الشركة على تحديد الأضرار في المشروع والبدء بتأمين بديل لبعض المعدات المدمرة وإصلاح بعضها الآخر، ووضع خطة لتأهيل المشروع على ثلاث مراحل بدأت بالمرحلة الإسعافية والتي تم الانتهاء منها بإنتاج نحو 600 ألف متر مكعب غاز يومياً و500 برميل كوندنسات، إضافة إلى الانتهاء من المرحلة المتوسطة حيث وصل الإنتاج الحالي إلى حوالي 1.1 مليون م3 غاز يومياً مع حوالي 800 برميل كوندنسات، على أن يصل الإنتاج إلى الاستطاعة التصميمية المذكورة أعلاه بنهاية 2018.
المصدر: البعث
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