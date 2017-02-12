وزارة النفط توزع 8 ملايين ليتر من مادتي البنزين والمازوت على المحافظات
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وزارة النفط توزع 8 ملايين ليتر من مادتي البنزين والمازوت على المحافظات

قال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم إن الوزارة “وزعت أربعة ملايين ليتر من مادة البنزين ومثلها من المازوت على المحافظات وذلك مع بدء وصول المشتقات النفطية المستوردة إلى سورية”.

و لفت وزير النفط إلى أن سبب الاختناق الحاصل بالمشتقات النفطية خلال هذه الفترة “الاعتماد الكبير على التوريدات النفطية فقط لتأمين المحروقات والحاجة اليومية لتعويض نقص الغاز الحاصل اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء إضافة إلى أن توريد المشتقات النفطية توقف بشكل مفاجئ لمدة أشهر”.

وبين الوزير أنه سيتم توزيع المشتقات النفطية على المحافظات وفقا للاحتياجات المطلوبة وأن “الأبواب الآن مفتوحة لتوريدها”.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ذكر في جلسة مجلس الشعب في الخامس من شباط الجاري أن الحكومة أبرمت منذ نحو 15 يوما عقودا بنحو 200 مليار ليرة سورية لتأمين النفط لتعزيز استمرار التزويد بالمازوت والبنزين بشكل كامل والفيول الذي نقص في محطات توليد الكهرباء.

سانا

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