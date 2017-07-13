وزارة النفط تنفي اكتشاف بئر نفطي مقابل شواطئ بانياس

نفت "وزارة النفط والثروة المعدنية" ما تتداوله صفحات الفيس بوك عن اكتشاف حقل نفطي قبالة شواطئ بانياس قالت أنّ الطاقة الانتاجية له تبلغ 800 ألف برميل من النفط يوميا و500 ألف طن من الغاز المسال .

وأكدت وزارة النفط أنّ الخبر غير صحيح بالمطلق .

يذكر أنّ الجيش العربي السوري بدأ منذ عدة أشهر حملة تحرير الآبار , حيث تم تحرير أكثر من بئر تقوم وزارة النفط والثروة المعدنية بإعادة تأهيلها تمهيدا لاعادتها للانتاج كان آخرها بئر الهبل . يذكر أن انتاج سورية الحالي يبلغ من النفط 12 ألف برميل ضمن بيانات تتجه نحو الارتفاع خاصة و أنّ تحرير الآبار يترافق مع عمليات استكشاف وحفر في أكثر من موقع .. في حين يجري الحديث منذ سنوات عن اكتشافات مأمولة في الشواطئ السورية من النفط والغاز يجري التعاون بشأنها مع الجانب الروسي .ولكن لا معلومات تفصيلية يمكن الحديث عنها . .

وتبلغ خسائر قطاع النفط السوري ككل بسبب الأزمة 20 ملياردولار