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وزارة النفط تعلن وضع بئر دير عطية 2 بالخدمة

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن وضع بئر (دير عطية 2) في الإنتاج بعمق يصل إلى 3620 متراً طولياً وذلك بجهود كوادر الشركة السورية للنفط.

وتقوم الكوادر حسب بيان للوزارة بإجراء الاختبارات النهائية على البئر التي من المتوقع أن تتراوح إنتاجيتها بين 450 و600 ألف متر مكعب من الغاز يومياً ونحو 150 برميل متكاثفات، وتعتبر دير عطية 2 البئر الثانية في تركيب حقل دير عطية ضمن حقول شمال دمشق فيما أعيد وضع بئر (دير عطية 1) بالخدمة في شهر تشرين الثاني الماضي بعمق 3741 متراً طولياً وطاقة إنتاجية بنحو 150 ألف متر مكعب من الغاز يومياً بعد أن كانت مغلقة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية.