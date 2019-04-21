وزارة النفط تسير 3 صهاريج بنزين في دمشق للتخفيف من أزمة البنزين

في سياق إجراءات جديدة لتخفيف الازدحام عن محطات الوقود بدأت وزارة نفط بتسيير صهاريج بنزين مجهزة فنيا لتوزيع المادة بالسعر المدعوم ووفق البطاقة وضمن اجراءات التعبئة المتبعة بما سيساعد في اختراق الطوابير والتخفيف من الازدحام الى حد كبير .



وزارة النفط بدأت بثلاثة صهارج في العاصمة دمشق وسيتم رفع عددها تباعا خلال الساعات والأيام القادمة وبشكل يتوقع معه تخفيف الازدحام بشكل كبير وصولا الى انتهاءه . يأتي ذلك بالتوازي مع جهود كبير وجبارة تم القيام بها لتوفير المادة وتأمين حصول المواطنين عليها بشكل عادل .



هذا ويتم ارسال الصهريج ليساعد في استيعاب طلبات المواطنين المنتظرين والتعبئة لهم خاصة ممن لهم ساعات طويلة في الطابور .



كل ذلك ونقول يقينا أن الانفراج قادم انشالله.



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