وزارة النفط: تأمين احتياجات البلاد خلال أيام..

بينت مصادر في ” وزارة النفط والثروة المعدنية” أنّ عملية تكرير لكميات من النفط المحلي ستتم خلال الأيام القادمة مما سيؤمن احتياجات البلاد من الفيول وبشكل يضمن استمرار تدفق المادة الى المصانع في مختلف المدن السورية وريثما تكون التوريدات قد بدات بالوصول الى الموانئ السورية .



مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية طمأن الى أن الجهود لا تتوقف من أجل احتياجات الاقتصاد والعجلة الانتاجية و أيضا لزوم توليد الكهرباء من الفيول أو الغاز وذلك رغم حجم الصعوبات التي تواجه الأمر إلا أن العمل المؤسساتي والتنسيق العالي المستوى بين الوزارات والمؤسسات المعنية و السيد رئيس الحكومة ومتابعة أدق التفاصيل والمتغيرات جعل هناك قدرة على تجنيب البلاد مشكلة حقيقة في المشتقات النفطية وإدارة الأمور بطريقة جعلت المواد متوفرة وتجنيبها حالة الانقطاع الدائم وبالتالي الدخول وقتها في أزمة حقيقة .



المصدر قال أنّ ثمة اصرار وعزيمة على تجاوز هذه الأيام الصعبة والتغلب على قساوتها مؤكدا أن الحلول والخطط البديلة متوفرة دائماً.