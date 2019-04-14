وزارة النفط: انفراجات سيشهدها القطاع النفطي خلال الأيام القليلة القادمة

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أن القطاع النفطي سيشهد انفراجات خلال الأيام القادمة.



وقالت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم إن “الفريق الحكومي المعني بهذا الملف يعمل على مدار الساعة لتذليل الصعوبات والتغلب على معوقات وصول النفط إلى سورية” مؤكدة أن “الانفراجات ستبدأ خلال الأيام العشرة القادمة وسيكون الموضوع معالجاً”.



وأشارت الوزارة إلى أن “العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري والتي تستهدف القطاع النفطي بشكل خاص تمنع وصول ناقلات النفط إلى سورية ما تسبب باختناقات حادة في المشتقات النفطية”.