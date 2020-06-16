وزارة الموارد المائية تعلن أسماء المقبولين بمسابقتها

أعلنت وزارة الموارد المائية عن صدور أسماء المقبولين للاشتراك بالاختبار المعلن عنه بتاريخ 22-7-2019 للفئات الثالثة والرابعة والخامسة ومواعيد وأماكن إجرائه.



وللاضطلاع على أسماء المقبولين يمكن الدخول على الرابط التالي "صفحة وزارة الموارد المائية على الفيس بوك" :



https://www.facebook.com/mowr.gov.sy/



وكانت وزارة الموارد المائية أعلنت في الـ 22 من تموز 2019 عن إجراء مسابقة واختبار لتعيين واستخدام 3106 عمال للعمل لدى الجهات المرتبطة بها في عدد من المحافظات بموجب عقود سنوية.