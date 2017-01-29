وزارة المصالحة: العودة إلى الذيابية والسبينة خلال الأيام القليلة القادمة

أكدت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، أن «مشروع عودة الأهالي لمنطقتي الذيابية والسبينة (في ريف دمشق الجنوبي) ستتم خلال الأيام القليلة القادمة، بعد تنظيم العودة وتأمين المستلزمات الضرورية لذلك كافة وهي مسائل تنظيمية تتم معالجتها خلال هذه الأيام». وأشارت الوزارة ، إلى أن الجولة الميدانية لوزير الدولة لشوون المصالحة الوطنية علي حيدر ومحافظي ريف دمشق والقنيطرة علاء منير ابراهيم وأحمد شيخ عبد القادر الأربعاء الماضي «تأتي لتفقد واقع بلدتي الذيابية والسبينة في ريف دمشق وما تم تأهيله من بنى تحتية وخدمات أنجزت بنسب جيدة تؤمن الحاجة الأولية للبدء بعودة الأهالي إلى البلدتين، والوقف على ما تحتاج إليه مراحل العودة من إزالة لبعض العراقيل». وتوقعت الوزارة في البيان «عودة ما لا يقل عن 15 ألف عائلة مبدئيا من سكان المنطقتين».

المصدر: الوطن