وزارة الكهرباء: نعمل على تخفيض ساعات التقنين إلى ساعتي قطع ’بعد ارتفاع درجات الحرارة‘!

ضجّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن نية وزارة الكهرباء زيادة ساعات التقنين الكهربائي، لتصبح 4 ساعات قطع مقابل 2 تغذية خلال الأيام القادمة.



المواطنون أعربوا عن غضبهم واستيائهم وكذلك سخريتهم من هذه الخطوة التي اعتبروها إمعاناً في سلسلة القرارات الظالمة بحقهم .



بدوره، نفى مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء صحة ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً ان الوزارة لا تعمل على تغيير برنامج التقنين الكهربائي الحالي، ولافتاً إلى ان الوزارة تعمل على بدء تطبيق برنامج تقنين 4 ساعات وصل مقابل 2 قطع في حال ارتفاع درجات الحرارة نتيجة انخفاض الحمولات على محطات التوليد.



كما نوّه المصدر إلى أن الوزارة تقوم بنشر الأخبار التي تهم المواطن السوري عبر صفحتها الخاصة، مطالباً المواطنين عدم تصديق الأخبار وتداولها وتناقلها دون الرجوع لصفحة الوزارة الرسمية.



يذكر أن التقنين الكهربائي المعمول به في دمشق الآن هو 3ساعات قطع مقابل 3 ساعات وصل، أمّا في الريف فهو 4 ساعات قطع مقابل ساعتين وصل.