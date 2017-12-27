وزارة الكهرباء في 2017.. مشاريع عديدة لتطوير المنظومة الكهربائية

نفذت وزارة الكهرباء خلال العام 2017 عددا من المشاريع الجديدة في مجالات التوليد والنقل والتوزيع للحفاظ على وثوقية المنظومة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.





المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء انتهت من تنفيذ القسم الثالث من مشروع التوسع الأول لمحطة توليد دير علي باستطاعة إجمالية 750 ميغا واط وباشرت بتنفيذ مشروع التوسع الثاني للمحطة باستطاعة 750 ميغاواط إضافة إلى صيانة المجموعة الغازية الثانية في محطة بانياس بالاعتماد على الخبرات المحلية التي وفرت أكثر من 5 مليارات ليرة وصيانة محطة تشرين ووضعها بالخدمة واصلاح محطتي توليد محردة والزارة.





وبالنسبة للطاقات المتجددة نفذت المؤءسسة محطة توليد كهروضوئية في الكسوة باستطاعة 26ر1 ميغا واط بكلفة مليار ليرة ووقعت مع تجمع شركات إماراتية صينية عقدا لإنشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة /10 ميغا واط/ في دير عطية كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة مبنا غروب

الإيرانية لإنشاء مزرعة ريحية في منطقة قطينة وتعمل على إعداد الدراسات للإعلان عن تنفيذ عدد من مشاريع الطاقات المتجددة شمسية وريحية سواء على مبدأ مفتاح باليد أوعلى مبدأ التشاركية والتواصل مستمر مع المستثمرين السوريين لإنشاء محطات توليد شمسية أو ريحية باستطاعات صغيرة وبشروط دفع ميسرة.





وحول مشاريع نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية عملت مؤسسة نقل الكهرباء على تأهيل الشبكة الكهربائية وإصلاح الأضرار التي لحقت بها جراء الإرهاب

لتأمين التغذية لعدد من المناطق بكمية إجمالية تبلغ نحو 384 ميغا واط حيث تم تامين التغذية لمضخات المياه في حلب ودمشق تسهيلاً لعودة المواطنين إلى منازلهم اضافة الى تنفيذ خط 230 كيلو فولط يمتد من السلمية إلى أثريا خناصر وصولاً إلى مدينة حلب بطول 173 كيلو مترا وبكلفة 7 مليارات ليرة كما يجري العمل حالياً على تامين الكهرباء لمحافظة دير الزور بتأهيل خط التوتر العالي 400 كيلو فولط حيث تم الانتهاء من تأهيل 50 بالمئة من طول الخط البالغ 338 كيلومترا.





كما استكملت مؤسسة النقل تنفيذ محطات جديدة وتوسيع واستبدال بعض المحولات وتركيب محطات نقالة باستطاعات اكبر في مناطق مثل جرمانا والمزة وأشرفية صحنايا ودريكيش وغزل باللاذقية وصيدنايا والقطيفة ودير عطية وطرطوس الرئيسية وجبلة ودمر الرئيسية والكوم وذلك لتقليل الانقطاعات المتكررة بالتيار الكهربائي.





وأنجزت المؤسسة عددا من مشاريع الاستبدال والتجديد لشبكات التوتر المتوسط والمنخفض منها استبدال خطوط توتر متوسط بطول 127 كيلو مترا ومنخفض بطول 300 كيلو متر واستبدال 700 مركز تحويل و 82 ألف عداد أما بالنسبة لمشاريعها الجديدة فقد تم تنفيذ خطوط توتر متوسط جديدة بطول 450 كيلو مترا وتوتر منخفض بطول 300 كيلو متر و616 مركز تحويل وتزويد 72 ألف مشترك جديد.





وفي مجال التعاون الدولي وقعت الوزارة بروتوكولا مع الجانب الروسي لتنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع الكهرباء باستطاعة إجمالية 2300 ميغا واط موزعة كما يلي “محطة توليد في دير الزور باستطاعة 500 ميغا ومجموعتان بخاريتان باستطاعة 600 ميغا في محردة ومجموعتان بخاريتان باستطاعة 600 ميغا في محطة توليد تشرين اضافة إلى تاهيل المجموعات 2 و 3 و 4 في محطة توليد حلب باستطاعة 600 ميغا وبكلفة إجمالية للمشاريع المذكورة بنحو /1/ تريليون ليرة سورية”.





كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم ومجموعة من العقود مع شركة مبنا الإيرانية بكلفة إجمالية تصل إلى نحو 1 تريليون ليرة لتوريد 5 مجموعات توليد عاملة على الغاز والمازوت لمحطة توليد حلب باستطاعة إجمالية 125 ميغا وعقد مع مبنا غروب الإيرانية لتأهيل العنفة الغازية 34 ميغا في محطة توليد بانياس وتحويلها للعمل على الغاز الطبيعي والمازوت ورفع استطاعتها إلى 38 ميغا.





كما تخطط الوزارة لانجاز عدد من المشاريع المستقبلية التي ستمول من خط التسهيلات الائتماني الإيراني الثاني جزئياً أو كلياً وهي إنشاء مشروع محطة توليد اللاذقية باستطاعة 508 ميغا واط كدارة مركبة في مدينة اللاذقية وتنفيذ مجموعتين بخاريتين تعملان على الغاز والفيول في محطة توليد بانياس باستطاعة إجمالية 650 ميغا وإعادة تأهيل المجموعة الأولى والخامسة في محطة توليد حلب باستطاعة إجمالية 400 ميغا كما تم إجراء الصيانة العامة لمجموعات التوليد الغازية المركبة في محطة توليد جندر وتحسين استطاعتها من 162 ميغا إلى 182 ميغا لكل مجموعة.





وتم خلال شهر تشرين الثاني من العام الجاري توقيع اتفاقية أولية للربط الكهربائي بين سورية والعراق وإيران حيث سيتم تزويد سورية بنحو 600 ميغا الأمر الذي سيوفر بناء محطة توليد في دير الزور بقيمة 600 مليون يورو.





ويعمل المركز الوطني لبحوث الطاقة على تنفيذ مشروع تركيب منظومتين كهروضوئيتين باستطاعة 44 كيلو واط على سطح مبنى امانة محافظة حمص وتنفيذ منظومة كهروضوئية باستطاعة 140 كيلو واط على سطح مدرسة محسن مخلوف في ضاحية قدسيا وتركيب برج لقياس الرياح في منطقة الحميدية في محافظة حمص بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد بشأن تركيب نظام كهروضوئي باستطاعة 50 كيلو واط على سطح فرن مشروع دمر.





ويقوم المركز بتنفيذ نشاطات تتعلق بإستراتيجية نشر الوعي الطاقي وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال الندوات وورشات العمل والبروشورات وإنتاج بعض المقاطع الإعلامية المرئية والمسموعة.