وزارة الكهرباء ستشتري الطاقة من “المواطن”..!!

وافق مجلس الوزراء على التعديلات التي قدمتها وزارة الكهرباء الواردة في «مسودة مشروع قرار»، يتعلّق بشراء المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو (الشركات المرتبطة بها) للكهرباء المُنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة وأنظمتها والتي يمكن ربطها على شبكة التوزيع.



وفي سياق موازٍ، أكّد وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي ضرورة الاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية وخاصة الصينية فيما يتعلق في مجال تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، وذلك خلال لقائه مع ممثلين عن إحدى الشركات الصينية في الوزارة، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لتأمين مصادر كهربائية جديدة، ولاسيما التي تعتمد على الطاقة المتجددة لمواكبة عجلة الإنتاج وإعادة الإعمار والزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء.



و بين مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء ..أن اللقاء هو الخطوة الأولى للوزارة باتجاه عقد لقاءات دورية خلال الفترة القادمة مع الشركات الأجنبية، وبشكل خاص العاملة في مجال الطاقات المتجددة، مبيناً أن الوزارة تسعى إلى استقطاب هذه الشركات من خلال البحث عن الطرق المثلى للاستثمار معها.



ولفت إلى أن هذه اللقاءات مع الشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار تكشف عن نقاط الضعف المرتبطة في قانون الاستثمار السوري في موضوع الطاقات المتجددة، ما يدفع الوزارة إلى إعادة النظر بها وتحسين شروطها وفقاً للظروف الحالية وللإمكانات المتوفرة في ظل الحصار الاقتصادي الأمر الذي ينعكس إيجاباً على العملية الإنتاجية.





الوطن