وزارة الكهرباء: إصلاح 50% من أضرار محطة محردة.. ولا زيادة على ساعات التقنين

وأشارت إلى أن العمال تمكنوا حتى اﻵن من إصلاح الأضرار التي تعرضت لها المحطة بنسبة 50% وتم إعادة الوضع الكهربائي لما كان عليه.

وأشارت إلى أن العمال تمكنوا حتى اﻵن من إصلاح الأضرار التي تعرضت لها المحطة بنسبة 50% وتم إعادة الوضع الكهربائي لما كان عليه.