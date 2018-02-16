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وزارة الكهرباء: إصلاح 50% من أضرار محطة محردة.. ولا زيادة على ساعات التقنين

 

أكدت وزارة الكهرباء أن عمال الصيانة ورغم المخاطر المعرضين لها جراء تساقط القذائف الصاروخية على محطة توليد كهرباء محردة استمروا بالعمل طيلة ليلة أمس لإصلاح الأعطال بالمحطة.
وأشارت إلى أن العمال تمكنوا حتى اﻵن من إصلاح الأضرار التي تعرضت لها المحطة بنسبة 50% وتم إعادة الوضع الكهربائي لما كان عليه.

وأكدت الوزارة أن ساعات تقنين الكهرباء كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادرة نتيجة العطل مشيرة إلى أن حجم اﻷضرار كان كبير وخاصة في الأنابيب الجدارية وكابلات التحكم وخطوط المياه و الهواء والفيول إضافة إلى تدمير مصعد المراجل بالكامل ومضخة تبريد. يشار إلى أن التنظيمات الإرهابية استهدفت مساء أمس المحطة بقذيفتين صاروخيتين ما أدى الى خروج مجموعتي توليد من الخدمة.

 

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