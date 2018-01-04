وزارة العدل تعلن أسماء المقبولين لاختبار تعيين عاملين من مختلف الفئات

أعلنت وزارة العدل اليوم أسماء المقبولين لاختبار تعيين عاملين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة من حملة شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها لدى الوزارة بصفة دائمة ولمصلحة عدد من العدليات بالمحافظات.

وحددت الوزارة موعد المقابلات الشفهية لكل المحافظات والوظائف في الخامس من شهر شباط القادم كل حسب العدلية التي تقدم لها ولمتقدمي دمشق والإدارة المركزية في الإدارة المركزية مبينة أنه يجوز لكل من لم يذكر اسمه الاعتراض خلال مدة 15 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.