وزارة الصحة:تطلق العمل ب غرفة إدارة الطوارئ استعداداً لذروة كورونا جديدة

أطلقت وزارة الصحة غرفة إدارة الطوارئ وتهدف إلى تنظيم حركة سيارات الإسعاف التي تنقل مرضى كورونا إلى المشفى المناسب حسب إشغال الأسرة وتوفرها من خلال الربط مع محطات نداء الإسعاف 110 الخاص بمنظومة وزارة الصحة و133 الخاص بمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.



وتعمل الغرفة عبر منسق على جمع وتحديث البيانات المتعلقة بالكورونا من المشافي العامة والخاصة والبيانات هي خطة المشفى والاستيعاب وعدد الأسرة المشغولة وعدد أسرة العناية المشددة وعدد أجهزة التهوية الآلية وعدد الحالات (المثبتة ، المشتبهة ، التخريج ، الوفيات )



وتخضع هذه البيانات لعملية تحديث مستمر ويتم مراجعتها على أرض الواقع من خلال الزيارات للمشافي ومتابعة الوضع ميدانياً.



وتمت مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسمية منسق لجمع البيانات من مشافيها، ويتم تحويل المعلومات إلى جداول بيانية للاستفادة منها في الدراسات الوبائية وتحديد منحى الانتشار.



كما تستكمل وزارة الصحة تجهيز مشفى للطوارئ في #مدينة_الفيحاء_الرياضية لاستقبال حالات كورونا المستقرة والتي تحتاج للأوكسجين فقط مع مراقبة العلامات الحيوية والأكسجة من قبل الكادر التمريضي بإشراف طبي .



ويتسع المشفى حالياً ل 120 سرير إضافة إلى مئة سرير جاهز للوضع في الخدمة عند الحاجة



كما أن المشفى مجهز بكافة مستلزمات الإنعاش القلبي الرئوي وإنقاذ الحياة ومستلزمات إعطاء الأوكسجين إضافة لسيارة إسعاف حديثة مجهزة لنقل الحالات الطارئة لأقرب مشفى (مشفى ابن النفيس)





والمشفى حالياً في طور استكمال التجهيزات وتأمين نظام للتهوية والفلترة وتحقيق شروط العزل التام للقسم الخاص بالمرضى.