وزارة الصحة:اصابة 3 أشخاص من الكوادر الصحية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة عن اصابة 3 أشخاص من الكوادر الصحية بفيروس كورونا من بين الإصابات الـ 6 التي تم إعلانها سابقاً اليوم.

كما بينت الوزارة أنه تم عزل الأشخاص المصابين وحجر عدد من المخالطين لهم واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.



وأوضحت أن إحدى الإصابات التي تم الإعلان عنها اليوم كانت للرجل الذي أسعف المرأة السبعينية إلى مشفى المواساة وهو من العاملين في وزارة الاتصالات، تم أخذ مسحات لحوالي عشرين شخصاً ممن خالطوا السائق بعد إصابته واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في الوزارة من تعقيم وتخفيف نسبة دوام.



وفي السياق بين مدير عام مشفى المواساة الجامعي عصام الأمين لـ"الوطن": تأكدنا من إصابة ممرضة مخالطة للمرأة السبعينية المتوفاة وتم نقلها لمركز العزل الصحي في الزبداني.



كما أنه لم يثبت لدينا إصابة ‏أي طالب دراسات عليا كما يشاع وننتظر نتائج المسحات التي اتخذت لعدد من ‏المخالطين.



وكانت وزارة الصحة أكدت أنه لا صحة لما تروجه بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن الحجر على ثلاث مبان في منطقة ضاحية قدسيا.



بل هناك حجر منزلي لثلاث عائلات في المنطقة قدموا من بلدة جديدة الفضل قبل تطبيق الحجر الصحي عليها.



