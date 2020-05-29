وزارة الصحة توضح كل ما يخص الإصابات المسجلة بفيروس كورونا

وزارة الصحة توضح كل ما يخص الإصابات المسجلة بفيروس كورونا
أكد مصدر في وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات المسجلة في سورية بفيروس كورونا المستجد- كوفيد 19 بلغ حتى اليوم 121 إصابة، مبيناً وجود 74 حالة نشطة قيد العلاج والمراقبة، كما تم تسجيل شفاء 43 حالة، وبلغ عدد الوفيات 4 حالات، و تم تسجيل 15 إصابة جديدة مؤخراً من بين العائدين من خارج القطر ليصبح المجموع 121 إصابة، وأن الإصابات الجديدة مصدرها 9 من الكويت و5 من السودان و 1 من الإمارات.
وأوضح المصدر أن توزع الإصابات الـ 74 حالة النشطة وحسب سبب الإصابة فهي 69 قادمة من الخارج و4 حالات مخالطة لحالة مؤكدة، وحالة واحدة غير معروف.
وأشار المصدر إلى أنه لم تسجل أي إصابة محلية بالفيروس منذ بداية الشهر الجاري بينما سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
كما أن حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد حسب المحافظات تتوزع في محافظة درعا والتي سجلت إصابة واحدة تم شفاؤها، ولم تسجل أي وفاة لتعلن المحافظة خالية من الفيروس.
أما في دمشق فوصل إجمالي الإصابات إلى 86 إصابة، شفي منها 17 حالة، وسجلت ثلاث حالات وفاة، أما الحالات المتبقية في مراكز العزل والعلاج فهي 66 حالة حتى تاريخه.
وفي ريف دمشق فوصل إجمالي الإصابات إلى 34 إصابة، شفيت منها 25 حالة، وتوفيت حالة واحدة، وبقي منها 8 حالات نشطة قيد العلاج والمراقبة.
وأشار المصدر إلى أن توزع الحالات حسب الفئات العمرية والجنس فهو على الشكل التالي:
من عمر 0-9 سنوات ذكور 2 إناث 1
من عمر 10- 19 سنة ذكور 0 إناث 4
من عمر 20 - 29 سنة ذكور 2 إناث 2
من عمر 30 - 39 سنة ذكور 6 إناث 3
من عمر 40 - 49 سنة ذكور 1 إناث 3
من عمر 50 - 59 سنة ذكور 5 إناث 6
من عمر 60 - 69 سنة ذكور 11 إناث 7
من عمر 70 - 79 سنة ذكور 3 إناث 2
وبالنسبة لتوزع الحالات حسب الإصابة فذكر المصدر أنها:
83 قادمة من الخارج
19 مخالطة لحالة مؤكدة
16 غير معروف
1 تماس مع زائر أجنبي
1 مسح عشوائي
1 مكان العمل
وفي إطار توزع مراكز العلاج (العزل) المعتمدة من قبل وزارة الصحة بين المصدر وجود 13 مركزاً للعلاج موزعة في محافظات:
الحسكة (الهيئة العامة لمشفى القامشلي)، والسويداء (مشفى الشهيد زيد الشريطي)، القنيطرة (مشفى الشهيد ممدوح أباظة)، اللاذقية (الهيئة العامة لمشفى الحفة الوطني)، حلب (الهيئة العامة لمشفى ابن خلدون) و (مشفى زاهي أزرق)، حماة (الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني)، حمص (مشفى ابن الوليد)، درعا (الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني) (مشفى ازرع الوطني)، دمشق وريف دمشق (مشفى الزبداني الوطني)، دير الزور(مشفى الفرات، تجمع المشافي جناح من الطابق الثالث)، طرطوس (مشفىى القدموس).
كما بلغ إجمالي الأشخاص في الحجر الصحي 8393 شخصاً، ووصل عدد الأشخاص المخرجين منهم 7207 شخصاً، والأشخاص قيد المتابعة 1186 شخصاً، حيث بلغ عدد مراكز الحجر 32 مركزاً، أربعة مراكز في كل من محافظتي دمشق واللاذقية، وثلاث مراكز للحجر في كل من محافظات حماة، حمص، ريف دمشق، طرطوس، ومركزين للحجر في كل من محافظات الحسكة، الرقة، السويداء، حلب، درعا، إضافة إلى مركز في محافظة القنيطرة، ومركز في محافظة دير الزور.
المصدر: الثورة