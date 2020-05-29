وزارة الصحة توضح كل ما يخص الإصابات المسجلة بفيروس كورونا

أكد مصدر في وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات المسجلة في سورية بفيروس كورونا المستجد- كوفيد 19 بلغ حتى اليوم 121 إصابة، مبيناً وجود 74 حالة نشطة قيد العلاج والمراقبة، كما تم تسجيل شفاء 43 حالة، وبلغ عدد الوفيات 4 حالات، و تم تسجيل 15 إصابة جديدة مؤخراً من بين العائدين من خارج القطر ليصبح المجموع 121 إصابة، وأن الإصابات الجديدة مصدرها 9 من الكويت و5 من السودان و 1 من الإمارات.





وأوضح المصدر أن توزع الإصابات الـ 74 حالة النشطة وحسب سبب الإصابة فهي 69 قادمة من الخارج و4 حالات مخالطة لحالة مؤكدة، وحالة واحدة غير معروف.





وأشار المصدر إلى أنه لم تسجل أي إصابة محلية بالفيروس منذ بداية الشهر الجاري بينما سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.





كما أن حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد حسب المحافظات تتوزع في محافظة درعا والتي سجلت إصابة واحدة تم شفاؤها، ولم تسجل أي وفاة لتعلن المحافظة خالية من الفيروس.





أما في دمشق فوصل إجمالي الإصابات إلى 86 إصابة، شفي منها 17 حالة، وسجلت ثلاث حالات وفاة، أما الحالات المتبقية في مراكز العزل والعلاج فهي 66 حالة حتى تاريخه.





وفي ريف دمشق فوصل إجمالي الإصابات إلى 34 إصابة، شفيت منها 25 حالة، وتوفيت حالة واحدة، وبقي منها 8 حالات نشطة قيد العلاج والمراقبة.





وأشار المصدر إلى أن توزع الحالات حسب الفئات العمرية والجنس فهو على الشكل التالي:



من عمر 0-9 سنوات ذكور 2 إناث 1



من عمر 10- 19 سنة ذكور 0 إناث 4





من عمر 20 - 29 سنة ذكور 2 إناث 2





من عمر 30 - 39 سنة ذكور 6 إناث 3





من عمر 40 - 49 سنة ذكور 1 إناث 3





من عمر 50 - 59 سنة ذكور 5 إناث 6





من عمر 60 - 69 سنة ذكور 11 إناث 7





من عمر 70 - 79 سنة ذكور 3 إناث 2





وبالنسبة لتوزع الحالات حسب الإصابة فذكر المصدر أنها:





83 قادمة من الخارج





19 مخالطة لحالة مؤكدة





16 غير معروف





1 تماس مع زائر أجنبي





1 مسح عشوائي





1 مكان العمل





وفي إطار توزع مراكز العلاج (العزل) المعتمدة من قبل وزارة الصحة بين المصدر وجود 13 مركزاً للعلاج موزعة في محافظات:





الحسكة (الهيئة العامة لمشفى القامشلي)، والسويداء (مشفى الشهيد زيد الشريطي)، القنيطرة (مشفى الشهيد ممدوح أباظة)، اللاذقية (الهيئة العامة لمشفى الحفة الوطني)، حلب (الهيئة العامة لمشفى ابن خلدون) و (مشفى زاهي أزرق)، حماة (الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني)، حمص (مشفى ابن الوليد)، درعا (الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني) (مشفى ازرع الوطني)، دمشق وريف دمشق (مشفى الزبداني الوطني)، دير الزور(مشفى الفرات، تجمع المشافي جناح من الطابق الثالث)، طرطوس (مشفىى القدموس).





كما بلغ إجمالي الأشخاص في الحجر الصحي 8393 شخصاً، ووصل عدد الأشخاص المخرجين منهم 7207 شخصاً، والأشخاص قيد المتابعة 1186 شخصاً، حيث بلغ عدد مراكز الحجر 32 مركزاً، أربعة مراكز في كل من محافظتي دمشق واللاذقية، وثلاث مراكز للحجر في كل من محافظات حماة، حمص، ريف دمشق، طرطوس، ومركزين للحجر في كل من محافظات الحسكة، الرقة، السويداء، حلب، درعا، إضافة إلى مركز في محافظة القنيطرة، ومركز في محافظة دير الزور.





المصدر: الثورة