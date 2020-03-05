وزارة الصحة توضح حقيقة الوضع الصحي.. وإشاعات كورونا

نشرت وزارة الصحة عبر حسابها في فيسبوك بياناً نفت فيه ما يشاع بخصوص الوضع الصحي في سورية، وخاصة ما يتعلق منها بتسجيل اصابات بفيروس كورونا المستجد.



وجاء في بيان الوزارة: “تنفي وزارة الصحة ما يشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي دأبت على انتهاج الكذب و الافتراء و التضليل وبث الشائعات و الأنباء الكاذبة بخصوص الوضع الصحي في سورية ولاسيما تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في سورية، في محاولة رخيصة لتحقيق أهدافها الدنيئة.



وأضاف البيان: تجلى آخر هذه الأكاذيب بنشر أخبار عن إقصاء واعتقال الدكتور سامر خضر، المدير العام للهيئة العامة لمشفى دمشق بحجة حديثه عن فيروس كورونا في محاولات مكشوفة لإثارة البلبة والإساءة للنجاحات التي يحققها القطاع الصحي في سورية.



وتابع البيان: تؤكـد وزارة الصحـة بأن حملات التضليل و الإفتراء الممنهجة والتي تتعمد بثها مواقع التواصل الاجتماعي المضللة هذه ستزيد من عزيمة العاملين في المؤسسات الصحية الوطنية من مشاف ومراكز صحية كما ستضاعف حماس و إندفاع العاملين فيها لأداء واجباتهم المهنية الإنسانية في إنقـاذ الحيــاة وتوفير كافة الإحتياجات الطبيـة للمرضى.