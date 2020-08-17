وزارة الصحة :تسجيل ٨٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء ٩ حالات

وزارة الصحة :تسجيل ٨٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ١٦٧٧ شفاء ٩ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤١٧ وفاة ٤ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٦٤. توزع الاصابات المسجلة يوم الأحد ١٦ آب:

٢٥ في حلب

٢٣ في دمشق

١١ في اللاذقية

٦ في ريف_دمشق

٨ في حمص

٥ في طرطوس

٥ في السويداء

١ في القنيطرة



الوفيات



١ في حمص

١ في دمشق

١ في الحسكة

١ في دير الزور



حالات الشفاء



٢ في دمشق

٢ في طرطوس

٢ في ريف_دمشق

٢ في حلب ١ في اللاذقية