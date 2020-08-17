وزارة الصحة :تسجيل ٨٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء ٩ حالات
وزارة الصحة :تسجيل ٨٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ١٦٧٧ شفاء ٩ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤١٧ وفاة ٤ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٦٤. توزع الاصابات المسجلة يوم الأحد ١٦ آب:
٢٥ في حلب
٢٣ في دمشق
١١ في اللاذقية
٦ في ريف_دمشق
٨ في حمص
٥ في طرطوس
٥ في السويداء
١ في القنيطرة
الوفيات
١ في حمص
١ في دمشق
١ في الحسكة
١ في دير الزور
حالات الشفاء
٢ في دمشق
٢ في طرطوس
٢ في ريف_دمشق
٢ في حلب ١ في اللاذقية