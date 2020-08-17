وزارة الصحة :تسجيل ٨٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء ٩ حالات

وزارة الصحة :تسجيل ٨٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ١٦٧٧ شفاء ٩ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤١٧ وفاة ٤ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٦٤. توزع الاصابات المسجلة يوم الأحد ١٦ آب:

 ٢٥ في حلب

٢٣ في دمشق 
١١ في اللاذقية 
٦ في ريف_دمشق 
٨ في حمص 
٥ في طرطوس 
٥ في  السويداء 
١ في القنيطرة 


 الوفيات


١ في حمص 
١ في دمشق 
١ في الحسكة 
١ في دير الزور

 
 حالات الشفاء


٢ في دمشق 
٢ في طرطوس 
٢ في ريف_دمشق 
٢ في حلب ١ في اللاذقية 