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وزارة الصحة: تسجيل وفاة جديدة وشفاء 6 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة لشخص راجع أحد المشافي بشكوى أذية تنفسية وبعد أخذ مسحة له تبين أنه مصاب بفيروس كورونا مايرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى ٨.


 واوضحت الوزارة في بيان أن الشخص راجع المشفى بأذية تنفسية وتم أخذ مسحة له وتقديم الإسعافات اللازمة لكنه فارق الحياة وبعد ظهور نتيجة المسحة في اليوم التالي تبين أنه مصاب بفيروس كورونا.


 وأضافت الوزارة أن الكوادر الصحية وفرق الترصد بدأت على الفور  بحصر المخالطين للمتوفي واجراء المسوحات واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لمنع انتشار الفيروس حفاظا على السلامة العامة.


 و أعلنت الوزارة أيضا تماثل ستة إصابات للشفاء من الفيروس. 


ومع تسجيل حالة الوفاة اليوم وست حالات شفاء يرتفع عدد الإصابات المسجلة بالفيروس  في سورية الى ٢٥٥ إصابة  شفيت منها ١٠٢ إصابة وتوفيت ٨ حالات.