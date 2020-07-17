هل يخسر مجلس الشعب نبيل صالح ؟عروة بن الورد يستأذن في الانصراف
انفجار بمستودع ذخائر في الحسكة
الدفاع الروسية: مسلحون قصفوا بلدة في ريف اللاذقية
إصابة جنود روس وأتراك جراء انفجار عبوة استهدفت دورية مشتركة لهم على طريق M4
كتاب فرنسي جديد : الاسد باق والغرب أخطأ
دمشق مطمئنة إلى سلامة الرغيف: «قسد» نحو السماح ببيع القمح؟
لماذا سحبت ترشيحي لمجلس الشعب
مركز حميميم للمصالحة إحباط هجوم مسير بالمسيرات على القاعدة الجوية الروسية في اللاذقية
مجلس الأمن الدولي يوافق على قرار لإرسال مساعدات إلى سورية عبر معبر حدودي واحد
“قسد” تعتقل المزيد من أهالي مدينة الشدادي في ريف الحسكة للتجنيد الإجباري
فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار يستغل الأوضاع الإنسانية في سورية
مصدر عسكري:المجموعات الإرهابية تشن هجوما على بعض المواقع العسكرية بريف اللاذقية
الرئيس الأسد يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية
سورية وإيران توقعان اتفاقية شاملة للتعاون العسكري
قبطان سوري ينقذ 52 مهاجر في عرض البحر

وزارة الصحة السورية تبدأ استخدام دواء يخفض حالات الوفاة بفيروس كورونا

بدأت وزارة الصحة السورية منذ قرابة الشهر باستخدام دواء جديد يخفض حالات الوفاة جراء فيروس كورونا.

وقال محمد أكرم الشرع أحد الأطباء المتابعين لملف كورونا : إن وزارة الصحة بدأت تستخدم دواء "ديكساميثازون" ضمن البرتوكول العلاجي لمرضى كورونا في المشافي السورية منذ شهر.

وبين الشرع أنه يتم استخدام "الديكساميثازون" كحل بديل عن دواء "الهيدروكسي كلوروكين"الذي ألغت منظمة الصحة العالمية ترخيصه.

وبحسب الشرع، يعطى الديكساميثازون للمرضى من ذوي الحالات المتقدمة وبجرعات محددة حسب الحاجة، وهذا الدواء متوفر لكن لا يعطى إلا بوصفة طبية، وحتى الصيدليات لا تصرفه إلا بوجود وصفة طبية.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت المصادقة على استخدام دواء "ديكساميثازون" لعلاج المصابين بـ”كوفيد-19″، حيث وصفته بأنه أول عقار في العالم ثبت أنه يخفض خطر الوفاة جراء المرض، كما صادقت منظمة الصحة العالمية على العقار ورحبت بالنتائج الأولية للاختبارات السريرية التي أجريت في المملكة المتحدة.