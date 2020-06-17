وزارة الشؤون: مسح لسوق العمل لمعرفة احتياجاتها

قال رئيس مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود كوا إنه ولأول مرة منذ بداية الحرب على سورية، تم تنفيذ مسح لسوق العمل في الربع الأخير من عام 2018، شمل أكثر من 4700 منشأة للوقوف على احتياجاتها من اليد العاملة، هذا من جهة الطلب، ولجهة العرض شمل أكثر من 50 ألف أسرة، وتم بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء، وبناء عليه، تم إعداد أول تقرير لسوق العمل عام 2019، استعرض خلاله أبرز الاختلالات التي تعرض لها نتيجة الحرب، كذلك دور مؤسسات التعليم والتدريب في تلبية احتياجات سوق العمل، سواء في المرحلة الحالية، أو بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.



وأوضح كوا أن الوزارة انطلقت من أهم الاختلالات الموجودة في سوق العمل مثل التماس والتواصل المباشر مع المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة للقطاع الخاص والقطاع الأهلي الذي أدخلته الحرب على خط التدريب المهني، مؤكداً أن مخرجات التدريب المهني لا تقل أهمية عن مخرجات المؤسسات التعليمية وكلها مهمة وسوق العمل بحاجة إليها.



تشرين