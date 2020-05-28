وزارة الشؤون: حملة الأخبار الكاذبة «جزء من الحرب على سورية»

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ريمة القادري أن كل ما يتم تداوله عن المعونة الاجتماعية للمتعطلين عن العمل حول وجود أسماء غير مستحقة لمنحة بدل التعطل عن العمل ليس صحيحاً.



وأوضحت أنه حتى الآن لم يتم توزيع أي مبلغ من الدفعة الأولى التي لا تتجاوز كلها الملياري ليرة، مضيفة: عندما نشرنا الأسماء على موقع الوزارة ووردت شكوى من السويداء عن وجود بعض الأسماء تعود لأصحاب منشآت وليس للعمال، طلبنا من مديريتنا هناك التحقق كون الأسماء كانت قد وردت من وزارة السياحة بنتيجة تنسيقهم مع اتحاد غرف السياحة.



وقالت: للآسف هناك حملة منظمة ضد عمل الوزارة منذ بدأت الحملة الوطنية ويبدو أن هناك من لا يروق لهم العمل الجدي والذي يصل مباشرة للمستفيد، علماً أن الوزارة وضعت قواعد دقيقة تضمن وصول المعونة إلى صاحبها حصراً، وعملية القبض ستكون بشكل شخصي عن طريق مديريات المال بالمحافظات وهناك تعهد خطي من المستفيد عند استلام المعونة.



وأشارت القادري إلى أنه سبق للوزارة العمل على معونة المسرحين الذين يصل عددهم إلى حوالي ٣٦ ألف مسرح ولم يكن هناك خطأ في توزيع تلك المعونة. لكن اليوم هناك استهداف واضح لهذا المشروع الوطني.



مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، محمود الكوا، بين أنه قد يكون هناك أخطاء وهناك آليات لمعالجة أي أخطاء محتملة , لكن يوجد بعض المواقع التي سعت إلى تناقل أخبار كاذبة هدفها تشويه الجهد وتضليل المواطنين والتشويش على ما تقوم به الحكومة للتخفيف من آثار الإجراءات التي تم اتخاذها للتصدي لفايروس كورونا، ولم تتواصل أي من هذه الصفحات أو من يتداولون أخبارها الملفقة مع المكتب الصحفي لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستيضاح ما يتم تناقله زوراً أو طلب اي تفسيرات، وهذا يدل على أن هذا التشويه هو جزء من الحرب على سورية التي تنوعت ادواتها وإحداها وسائل التواصل الاجتماعي.





الوطن