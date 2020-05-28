وزارة الشؤون توضح حقيقة ما يتم تداوله حول المستفيدين ببدل التعطل

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن ما أسمته ( فضيحة فساد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتعلق بوضع أسماء وهمية في قوائم المستحقين لبدل التعطل ) .



وبهذا السياق توضح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إن كل ما تم تداوله حول قوائم الدفعة الأولى من المستفيدين ببدل التعطل عار من الصحة ويندرج ضمن الأخبار والمعلومات المضللة التي كثرت مؤخرا وهدفت بمجملها لتقويض الجهود الحكومية المتخذة خاصة للتخفيف من تأثير الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.



ونؤكد أن الحديث عن ورود أسماء لأصحاب عمل في قوائم الدفعة الأولى في محافظة السويداء يتم متابعتها والتحقق من صحتها مع مديرية الشؤون الاحتماعية والعمل في السويداء .



علما أن تسليم بدل التعطل سيكون من قبل الشخص المستفيد نفسه بعد توقيعه على تعهد خطي يؤكد أنه ضمن الفئات المستهدفة وكل اسم يتم التأكد من عدم احقيته ببدل التعطل سيسترد المبلغ منه ومحاسبة من قام بعملية التسجيل.



كما تؤكد الوزارة أن نشر أسماء الدفعة الأولى للمستحقين ببدل التعطل وإرسال رسائل نصية على الموبايل جاء ضمن سياسة العمل القائمة على الشفافية والوضوح في كل البرامج والحزم التدخلية التي تنفذها والأهم لتجاوز اي ثغرة تحدث أو اي ملاحظات تسجل في عملية تدقيق البيانات للدفعة الثانية من المسجلين والتي تتجاوز ٧٠ ألف مستفيد.