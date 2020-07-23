وزارة السياحة تصدر تعميماً لمديرياتها في المحافظات

أصدرت وزارة السياحة تعميماً إلى مديرياتها في المحافظات، ويتضمن :- التأكيد على إغلاق كافة صالات المناسبات الاجتماعية والأفراح المغلقة المصنفة والمرخصة في المنشآت السياحية أو الملحقة بها.



- منع إقامة أي حفلات فنية (خطوبة – أعراس...) في منشآت الإطعام السياحية المغلقة (مطاعم – صالات شاي – كافيتيريات...)، والالتزام بشروط نسبة الإشغال القصوى 50%.



- بالنسبة للصالات المكشوفة والملحقة بالمنشآت السياحية يتم تطبيق عامل استثمار لا يزيد عن 40% عند إقامة الحفلات، مع التقيد بكافة التعليمات الصادرة عن الفريق الحكومي المكلف بإجراءات التصدي لفيروس كورونا، وتعليمات وزارة السياحة.



واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، وتنظيم الضبوط اللازمة تحت طائلة الإغلاق.