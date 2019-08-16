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وزارة السياحة السورية تعاقب المطعم الذي تقاضى رسم “عدم طلب الأكل”

أكدت وزارة السياحة السورية أنها نظمت ضبط مخالفة بحق المنشأة السياحية التي فرضت ضريبة غير مألوفة، تحت مسمى “رسم عدم طلب الأكل”.

وقال مدير الرقابة والجودة في الوزارة، زياد البلخي، إنه “تم تنظيم ضبط مخالفة بحق المنشأة السياحية في شارع 8 آذار باللاذقية، وذلك على خلفية تقاضي أسعار زائدة، وتقاضي رسوم ليس لها أساس من الصحة فيما يخص رسم (عدم طلب طعام)”.

وأشار البلخي إلى أن “المنشأة خالفت أيضا في موضوع تقاضي رسم عيد ميلاد وهو ليس له أي بدل خدمات”، ونوه إلى “مخالفة المنشأة والتأكيد على إغلاقها في حال تكرار المخالفة، مع توضيح المخالفات المرتكبة للمنشأة وتنبيهها بعدم التكرار”.

ولفت مدير الرقابة والجودة إلى أن “عدد المخالفات شهد انخفاضا كبيرا خلال عيد الأضحى”، قائلا إن “معظم المنشآت التزمت بالأسعار، وتم إجراء زيارات مكثفة لها قبيل العيد، وكان عدد الشكاوى قليلا جدا”.