وزارة الزراعة تعلن عن إجراء اختبار للتعاقد مع 1221 عاملاً
أعلنت وزارة الزراعة عن إجراء اختبار للتعاقد مع 1221 عاملاً من الفئتين الرابعة والخامسة من المواطنين بعقود سنوية مؤقتة لدى الوزارة والجهات التابعة والمرتبطة وفروعها في المحافظات ، وذلك وفق الفئات والأعمار والمؤهلات العلمية والاختصاصات المهنية والأعداد المحددة وذلك بأجور بدء التعيين العائد للصفة.
ويبدأ تقديم الثبوتيات المطلوبة للاشتراك بالمسابقة اعتباراً من صباح الأحد 30/8/2020 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 24/9/2020.
وطلبت الوزارة من الراغبين في التقدم مراجعة ديوان الوزارة /دائرة التعيين/ أو الجهات المرتبطة أو التابعة لها المحددة في قرار الإعلان عن الاختبار أو الاطلاع على شروطها المنشورة على صفحة الوزارة وموقعها الإلكتروني.