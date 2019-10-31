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وزارة الدفاع تدعو عناصر قسد للانضمام إلى صفوف الجيش لمواجهة العدوان التركي

أعلنت وزارة الدفاع  أمس الأربعاء، بعد تمكنها من استعادة مناطق واسعة من مناطق الشمال السوري، ودعت عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” خلال بيان أصدرته إلى الانخراط مع الجيش السوري لمواجهة العدوان التركي.

ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” بياناً عن وزارة الدفاع السورية جاء فيه: “إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مستعدة لاستقبال العناصر والوحدات الراغبين بالانضمام إليها من هذه المجموعات وتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمطلوبين أمنياً”.

وأضاف البيان “في سورية نواجه عدواً واحداً ويجب أن نبذل مع أبناء سورية الموحدة من عرب وأكراد دماءنا لاسترداد كل شبر من أراضي سورية الحبيبة”.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية عن جاهزيتها لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بشؤون الأحوال المدنية لجميع أهالي منطقة الجزيرة السورية الذين منعتهم ظروفهم الصعبة من الحصول عليها.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أنها تستقبل كل من يرغب بالالتحاق بوحدات قوى الأمن الداخلي من المجموعات المسماة “أسايش”.

وفي السياق ذاته، أفادت “سانا” بأن وزارة التربية أعلنت أيضاً في بيان لها عن جاهزيتها لمعالجة أوضاع الطلاب الدراسية في منطقة الجزيرة السورية وتعويضهم عما فاتهم من تحصيل علمي.

وقالت الوزارة “إنه ونظراً للظروف الأمنية والعسكرية التي عانت منها منطقة الجزيرة السورية جراء العمليات الإرهابية وأدت لعدم تمكن الطلاب من متابعة تحصيلهم العلمي فإن الوزارة تعلن جاهزيتها الكاملة لمعالجة أوضاع الطلاب الدراسية واستدراك ما فاتهم من تحصيل علمي وسيحصل الطلاب على شهاداتهم بعد خضوعهم للامتحانات وفقاً للأنظمة والقوانين”.

يشار إلى أنه تم الإعلان مسبقاً عن اتفاق بين “قسد” والدولة السورية يقضي بإعادة بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها “قسد” إلى الدولة السورية.