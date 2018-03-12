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وزارة الدفاع الروسية: واشنطن تسعى إلى تقسيم سوريا!

 

صرّح ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي بأن الولايات المتحدة تسعى إلى تقسيم سوريا، على الرغم من وعودها بالمحافظة على وحدة وسيادة هذا البلد.

ونقلت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" اليوم عن فومين قوله: "نوايا الولايات المتحدة واضحة. تقسيم سوريا على النقيض من الوعود بالمحافظة على الوحدة الترابية وسيادة هذا البلد. القوات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة تتعاون مع مسلحي المجموعة الإرهابية داعش ذاتها، وهذا يجري أيضا تحت قيادة وسيطرة الأمريكيين".

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نائب وزير الدفاع الروسي لفت في هذا الصدد إلى أن واشنطن اليوم تشجع المشاعر الانفصالية للأقليات القومية.

وقال فومين في هذا الشأن إن الأمريكيين: "يقومون بلعبة محددة مع التشكيلات المسلحة للأقليات القومية، بما في ذلك الأكراد. ويتحدثون في نفس الوقت عن إقامة منطقة أمنية معينة تحت سيطرة مثل هذه التشكيلات المسلحة، التي يبلغ تعدادها بحسب آخر البيانات، 40 ألف شخص".

المصدر: نوفوستي

 