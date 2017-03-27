وزارة الدفاع الروسية تنفي مزاعم الإرهابيين عن إسقاط مروحية روسية في ريف اللاذقية

نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم التنظيمات الإرهابية عن إسقاط مروحية روسية في ريف اللاذقية.



وقال متحدث باسم مركز التنسيق الروسي في حميميم: إن ” جميع الطائرات التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية والمنتشرة في أرجاء الجمهورية العربية السورية موجودة في المطارات أو تقوم بتنفيذ مهامها”.



وأضاف المسؤول الروسي: إن ” الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام التابعة للإرهابيين حول إسقاط مروحية روسية عارية من الصحة تماما”.



وكان إرهابيو ما يسمى ” حركة أحرار الشام” المرتبطة بالنظام السعودي الوهابي زعموا في وقت سابق اليوم أنهم أسقطوا مروحية عسكرية قرب قرية سلمى بريف اللاذقية.



وتشارك مجموعة من الطائرات الروسية في الحرب على الإرهاب التكفيري في سورية منذ أيلول عام 2015 وذلك بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية.

وكالات