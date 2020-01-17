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وزارة الدفاع الروسية تنفي شن غارات على أهداف بمنطقة خفض التصعيد في إدلب

فند مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا التقارير التي تزعم أن الطائرات المقاتلة الروسية قد قامت مؤخرًا بضربات جوية على أهداف مدنية في منطقة خفض التصعيد السورية في إدلب.

وقال المركز إن تقارير عدد من وسائل الإعلام حول الضربات التي يُزعم أنها نفذت بواسطة الطائرات المقالتة الروسية على أهداف مدنية في منطقة خفض التصعيد في إدلب "غير صحيحة".

وقال الميجور جنرال يوري بورنكوف، قائد المركز، في مؤتمر صحفي يومي إنه منذ بداية وقف إطلاق النار، لم تقم قوات الفضاء الروسية بأي طلعات جوية في المنطقة.