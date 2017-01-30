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وزارة الدفاع الروسية: المنظمات الدولية والدول التي تباكت على مدينة حلب لم ترسل أي مساعدات إلى أهلها

دعت وزارة الدفاع الروسية المنظمات الدولية ودولا أخرى إلى تقديم مساعدات إنسانية لسكان مدينة حلب.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف في تصريح صحفي له أن سكان حلب بحاجة حاليا إلى “مساعدة فعلية وليس إلى وعود باطلة” مشيرا إلى أنه “لم تصل حتى الآن أي مساعدات من دول أخرى ومن المنظمات الدولية التي تحدث ممثلوها من مكاتبهم أكثر من مرة عما سموه الكارثة الإنسانية والوضع الحرج للسوريين”.

ولفت المسؤول العسكري الروسي إلى “وصول مساعدات إنسانية إلى ميناء طرطوس من كازاخستان وقبلها من أرمينيا وبيلاروس وصربيا” مبينا أن “أكثر من 12 ألفا من السكان المدنيين عادوا إلى منازلهم في الاحياء الشرقية من مدينة حلب”.

وأشار كوناشينكوف إلى “مساهمة مركز التنسيق الروسي خلال الأيام الأخيرة في نقل أكثر من 50 طنا من المواد الغذائية والأدوية وغيرها من المساعدات وتوزيعها على أكثر من 60 ألفا من السوريين في محافظات حلب ودمشق واللاذقية وحماة”.

وفي سياق آخر بين المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أن “خبراء تفكيك الألغام والمتفجرات الروس قاموا خلال الأسبوع الماضي بتفكيك أكثر من ألف عبوة ناسفة زرعها الارهابيون في الأحياء الشرقية من حلب قبل إخراجهم منها وتطهير 75 كم من الطرق ومساحة تفوق 360 هكتارا من الألغام”.

وتعمل روسيا على دعم الجهود الحكومية في تقديم المساعدات الإنسانية للأهالي من أجل العودة إلى منازلهم التي هجرهم منها الإرهابيون وإعادة الحياة إلى طبيعتها في الأحياء الشرقية.

وكالات

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