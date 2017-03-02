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وزارة الدفاع التونسية تعلن مقتل إرهابيين في عملية بجبال منطقة القصرين

أعلنت وزارة الدفاع التونسية مقتل إرهابيين اثنين خلال عملية تمشيط في جبال منطقة القصرين وسط البلاد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم.. “إن إرهابيين قتلا مساء أمس في جبل سمامة خلال العملية العسكرية التي لا تزال مستمرة في مطاردة الإرهابيين”.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام تونسية أن عدد قتلى الإرهابيين أكثر من اثنين مرجحة مقتل 7 منهم خلال العملية.

وكانت قوات الجيش شنت عملية مماثلة في ال17 من شباط الماضي أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين في جبل سمامة.

وتطارد قوات الأمن والجيش منذ سنوات المجموعات المتطرفة المتحصنة في المناطق الجبلية وخصوصا منطقة القصرين القريبة من الحدود الجزائرية.

وكالات

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