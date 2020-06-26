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وزارة الدفاع الإيرانية تكشف سبب الانفجار الذي هز العاصمة طهران.

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن الانفجار الذي وقع في شرق طهران ناتج عن انفجار مخزن للغاز الطبيعي في منطقة بارتشين.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية العميد أمير عبدي اليوم الجمعة في بيان:"بدأت فرق الطوارئ بإخماد النيران الناجمة عن انفجار خزان الغاز الصناعي في شرق العاصمة طهران". 

وأكد عبدي:"لا خسائر بشرية في انفجار خزان الغاز الصناعي في شرق طهران".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إيرانية إن انفجارا ضخما هز منطقة شرقي العاصمة الإيرانية طهران.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء بسماع دوي انفجار كبير، شرقي طهران، أعقبه ضوء برتقالي في السماء.

من جانبه، قال التلفزيون الرسمي إن السلطات الإيرانية تحقق في أمر دوي وضوء ساطع في شرقي طهران.


بدوره، أكد موقع "نور نيوز" التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الحادث لا يرتبط إطلاقا بالنشاطات العسكرية الإيرانية.

وتداولت مواقع إخبارية محلية مقاطع فيديو وصور نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا بضوء برتقالي ساطع أعقبته سحابة كثيفة من الدخان.