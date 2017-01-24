منح كامل الراتب لوالدي الشهيد الأعزب
البيان الختامي المشترك لاجتماع أستنة
الاتصالات: خدمة الانترنت قد تتأثر من 24 وحتى 28 الشهر الجاري
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
لأول مرة.. غارات مشتركة لروسيا والتحالف الدولي ضد داعش في سورية
بعد تصاعد الضغوط… «فتح الشام» تضحي بـ«جند الأقصى»
سلاح الجو العراقي يدمر أربعة زوارق لداعش قرب الساحل الأيمن للموصل
لافروف: محادثات أستنة يجب أن تشكل مرحلة مهمة بحل الأزمة في سورية
الأمين القطري المساعد لحزب البعث: كل مسؤول أولاده خارج الوطن هرباً من العسكرية يجب أن يفصل
من نتائج زيارة الوفد الحكومي لإيران … 500 مليون دولار لمستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي ومثلها لدعم استيراد المشتقات النفطية
انطلق المؤتمر: «نظرياً نجحنا»
«فتح الشام» تواجه حرباً ثلاثية وتشن هجوماً على المشاركين في اجتماع أستانا
المقاومة اللبنانية تقضي على عدد من إرهابيي النصرة بعد استهدافهم بصاروخ موجه في القلمون
الأموال العربية تغذي التطرف في البلقان وترسله إلى سورية
«شرطة شمال سوريا»: يحيا إردوغان

وزارة الدفاع الأمريكية توافق على بيع النظام السعودي مناطيد مراقبة عسكرية

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية على بيع النظام السعودي مناطيد مراقبة عسكرية بقيمة تقدر بنحو 525 مليون دولار وذلك رغم دعوات العديد من الهيئات والمنظمات لوقف إمداد النظام السعودي بالأسلحة بسبب الجرائم التي يرتكبها في اليمن.

ونقلت وكالة رويترز عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي قولها في بيان اليوم: “إن المتعاقد الأساسي السعودي غير معروف والتكلفة تشمل المعدات ذات الصلة والدعم والتدريب لنظام مناطيد مراقبة يرصد التهديدات من نوع 74 كي”.

ويشن النظام السعودي عدوانا شاملا على اليمن منذ نحو سنتين بغطاء أمريكي أوروبي مستخدما مختلف أنواع الاسلحة بما فيها المحرمة دوليا ما خلف عشرات الاف القتلى والمصابين وتدمير كبير طال البنى التحتية للشعب اليمني وهو ما دفع العديد من المنظمات الدولية إلى وصف ما يقوم به بالجرائم ضد الإنسانية وإلى مطالبة الدول الغربي بوقف تزويده بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.