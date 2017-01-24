وزارة الدفاع الأمريكية توافق على بيع النظام السعودي مناطيد مراقبة عسكرية

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية على بيع النظام السعودي مناطيد مراقبة عسكرية بقيمة تقدر بنحو 525 مليون دولار وذلك رغم دعوات العديد من الهيئات والمنظمات لوقف إمداد النظام السعودي بالأسلحة بسبب الجرائم التي يرتكبها في اليمن.



ونقلت وكالة رويترز عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي قولها في بيان اليوم: “إن المتعاقد الأساسي السعودي غير معروف والتكلفة تشمل المعدات ذات الصلة والدعم والتدريب لنظام مناطيد مراقبة يرصد التهديدات من نوع 74 كي”.



ويشن النظام السعودي عدوانا شاملا على اليمن منذ نحو سنتين بغطاء أمريكي أوروبي مستخدما مختلف أنواع الاسلحة بما فيها المحرمة دوليا ما خلف عشرات الاف القتلى والمصابين وتدمير كبير طال البنى التحتية للشعب اليمني وهو ما دفع العديد من المنظمات الدولية إلى وصف ما يقوم به بالجرائم ضد الإنسانية وإلى مطالبة الدول الغربي بوقف تزويده بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وكالات