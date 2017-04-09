وزارة الدفاع الألمانية: لن نشارك في ضربات أمريكية على سورية

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين أن القوات المسلحة الألمانية لن تشارك في أي ضربات جوية أمريكية محتملة على سورية.



وقامت الولايات المتحدة فجر أمس بارتكاب عدوان سافر استهدف احدى قواعد الجيش العربى السورى الجوية فى المنطقة الوسطى بعدد من الصواريخ ما أدى الى ارتقاء 6 شهداء وسقوط عدد من الجرحى واحداث أضرار مادية كبيرة.



وشددت فون دير لاين في حديث لإذاعة /اس دبليو ار/ الالمانية على أن القوات الألمانية مكلفة تنفيذ مهام الاستطلاع في سياق عمليات “التحالف الدولي” ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.



وتقود الولايات المتحدة منذ اب عام 2014 تحالفا مزعوما تشكل بزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق بشكل غير شرعى من خارج مجلس الأمن ارتكب خلالها طيرانه العديد من المجازر بحق السوريين فى منبج والغندورة وطوخان الكبرى ودابق بريف حلب الشمالى والبوكمال بريف دير الزور الشرقى وعدة مناطق فى الرقة وريفها راح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح.

وكالات