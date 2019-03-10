وزارة الداخلية.. لاصحة لماتتناقله بعض صفحات التواصل عن خطف طفلين في حلب

تناولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول اختطاف طفلين في كرم الجبل في محافظة حلب.



من خلال التدقيق والمتابعة تبين أنه لا صحة لما تروجه هذه الصفحات عن اختطاف الطفلين المذكورين، فقد تمكن قسم شرطة ميسلون في حلب من العثور عليهما في حديقة ميسلون بعد تركهما منزل جدهما وغيابهما عنه لعدة ساعات، وتم عرضهما على الطبيب الشرعي وتبين أنهما بصحة جيدة، وتم تسليمهما إلى جدهما بعد موافقة القضاء المختص .





تهيب وزارة الداخلية بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي اعتماد الأخبار من مصادرها الحقيقية وعدم الترويج للمنشورات الملفقة، وتؤكد أن جميع الوحدات الشرطية في المحافظة تقوم بمهامها على مدار الساعة للحفاظ على الأمن والطمأنينة، وجاهزة للاستجابة الفورية لتلقي أي بلاغ يتعلق بهذا الشأن .







وزارة الداخلية