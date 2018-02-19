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وزارة الداخلية تنفي: لا وجود لـ(الشوكولا بالحشيش) في مولات دمشق

 

نفت وزارة الداخلية ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً عن وجود شوكولا بالحشيش في المولات الكائنة في كفر سوسة بدمشق

وقالت الوزارة على موقعها «من خلال التحري وتقصي المعلومات بشكل سري ومن ثم علني في مول الشام ستي سنتر والداماسكينو مول في كفرسوسة من قبل إدارة مكافحة المخدرات لم يلحظ وجود أي مادة أو وجود رفوف العرض (الستاندات) الظاهرة في الصورة التي انتشرت على صفحات الفيسبوك»

وأضافت الوزارة أنه «تم التأكد بأن هذا المنتج غير موجود في أقسام «الماركت» ضمن «المولين» المذكورين ولا يوجد سبب لنشر هذه الأخبار العارية عن الصحة سوى لإثارة القلق بين المواطنين»

 

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