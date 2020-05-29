وزارة الداخلية تكشف حقيقة التعميم المزور المنسوب لها
تناولت صفحات التواصل الاجتماعي تعميماً منسوباً لورزاة الداخلية تطلب فيه من الادارات المعنية بمراقبة الشبكة العنكبوتية إعداد أضابير بأكثر النشطاء تعليقاً على الصفحات المشبوهة كصفحة ( رامي مخلوف ) وصفحة ( نعم لرامي مخلوف ) وصفحة ( دريد رفعت الأسد ) وصفحة(فراس رفعت الأسد ). وأكدت وزارة الداخلية أن هذا التعميم كاذب، ولا أساس له من الصحة جملةً وتفصيلاً ، ولم يصدر عنها أي تعميم يتعلق بهذا الشأن . وأهابت الوزارة بصفحات مواقع التواصل الإجتماعي اعتماد الأخبار المتعلقة بعمل وزارة الداخلية من مصادرها الموثوقة وهي صفحة وزارة الداخلية على الفيس بوك وقناة التلغرم والموقع الالكتروني للوزارة.