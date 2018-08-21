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وزارة الداخلية تؤكد جاهزيتها لاستقبال الشكاوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك

أكدت وزارة الداخلية أنها على استعداد كامل لتلقي الشكاوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على أرقام الهواتف 30 عمليات المحافظات و 189-011 عمليات الوزارة أو عبر موقعها الالكتروني.


ولفت الوزارة  إلى أن “دورياتها الموجودة في المدن وعلى الطرقات الرئيسية في حالة جهوزية تامة لحفظ أمن وسلامة المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك”.


وكانت رئاسة مجلس الوزراء حددت عطلة عيد الأضحى المبارك للجهات العامة اعتباراً من صباح الأحد الواقع في الـ 19 من آب 2018 وحتى الخميس الموافق لـ 23 منه.

 


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