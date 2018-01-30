وزارة التموين: حملة رقابية على معظم أسواق المحافظات لضبط المخالفات

جدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي في تعميم له الطلب من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك العمل على تكثيف وتشديد الحملات والجولات الرقابية على الأسواق وعدم التهاون في الكشف عن المخالفات واتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة بحق أصحاب المحلات والفعاليات الاقتصادية المخالفة.





مدير حماية المستهلك في الوزارة الدكتور حسام النصر الله أكد أن التوجيه نص على عدم التهاون مع مثل هذه المخالفات وأن الحملة الرقابية المكثفة مستمرة منذ بداية العام باتجاه الأسواق في كل المحافظات، منوهاً بأهمية تعاون المواطن من خلال التوجه بالشكوى إلى مديريات الوزارة أو عبر تطبيق عين المواطن الذي أطلقته الوزارة العام الماضي وجعل المواطن شريكاً مع عناصر حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق دون الكشف عن اسمه.‏‏





النصر الله كشف أن عدد الضبوط للمواد غير المعروفة المصدر منذ بداية العام حتى تاريخه وصل إلى 74ضبطاً تموينياً موزعة بين 20 ضبطاً تموينياً في دمشق و2 في ريف دمشق و 18 في حمص و8 في طرطوس و 5 في حلب و11في اللاذقية و10 في حماة حيث تم تسجيل الضبط بحق المخالف و احتجاز البضاعة وإتلاف الفاسد منها و إغلاق الفعالية المخالفة والتعامل مع المخالفة وفق القانون 14 لعام 2015.‏‏





النصر الله أكد أنه من واجب عناصر حماية المستهلك العمل على كشف أي استغلال يمكن أن يطول المواطن سواء ما يتعلق بمخالفات عدم التقيد بالأسعار وضبط المواد المدعومة و المواد المغشوشة و منتهية الصلاحية وكذلك غير المعروفة المصدر، مشيرا إلى أن تطبيق عين المواطن ساهم في الكشف عن كثير من المخالفات التي سجلت خلال العام الماضي أرقاما مهمة حيث وصل عدد الشكاوى حتى نهاية عام 2017 إلى1838 شكوى تم معالجة 1796 شكوى منها.‏‏



