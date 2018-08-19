وزارة التعليم تتخبط.. وزير ينفي ومعاون يؤكد وبيان ينشر ويحذف؟!!

أعلنت وزارة التعليم العالي عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبراً مفاده، عدم وجود دورة تكميلية لهذا العام، وما هي إلا دقائق حتى انهمرت آلاف التعليقات على الصفحة مطالبة الوزارة بتراجع عن قرارها ،والذي وصفه الطلبة بالظالم، الصفحة أرفقت مع الخبر رابطاً من موقعها الإلكتروني.

بعد دقائق فقط حذف الخبر من الموقع الإلكتروني وبقي على صفحة الوزارة على الفيسبوك، وقامت وكالة الأنباء سانا بنشر الخبر، الذي وصلها على هيئة إعلان من وزارة التعليم العالي، وظهر الخبر على شاشات التلفزيون السوري أيضاً وفي شريطها الإخباري، ليعود ويحذف بعد ذلك.

ولم يمضِ وقت طويل حتى عادت الوزارة عن قرارها نافية خبر عدم وجود تكميلي على لسان نائب الوزير والذي أوضح لمصادر إعلامية عديدة أنه حصل لبس فى صيغة البيان ،وأن حقيقة الأمر هي التالي “بالنسبة للدورة التكميلية لطلابالسنوات الاخيرة فهة ضمن الأنظمة التعليمية للجامعات وما زالت قائمة كما هي وأما ما يخص الدورة الإضافية فإنه لم يصدر بعد أي شىء بخصوصها من قبل مجلس التعليم العالي وكل ما ورد بخصوص الدورة الإضافية هو غير صحيح”.

ليعود وزير التعليم العالي وبعد أقل من ربع ساعة بنفي وجود دورة تكميلية لهذا العام، موضحاً أن “موضوع الدورة التكميلية بشكل عام هو ليس من شكل نظامنا التعليمي، ونحن لدينا قواعدنا العامة، ومنه لا يوجد دورة تكميلية هذا العام”.

وفي سياق متصل فقد أجرى نائب وزير التعليم العالي الدكتور رياض طيفور لقاءاً اليوم، “قبل نشر الخبر بعدة ساعات”،مع إحدى المحطات التلفزيونية موضحاً بأن الدورة التكميلية مازالت قيد الدراسة، وأنه أصبح هناك مسافة زمنية قصيرة للبت في إقرار الدورة أو عدمها.

الجدير ذكره أن قرار الدورة التكميلية يصدر يموجب مرسوم جمهوري، يصدره السيد الرئيس كمكرمة لطلبة، ويضاف إلى النظام التعليمي والذي يقر بمرسوم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وصدور أي دورة تكميلية يتطلب استثناء من هذا النظام.

وكالات